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Разыскиваемый мужчина задержан у резиденции вице-президента США

Разыскиваемый мужчина задержан у резиденции вице-президента США Правоохранительные органы США 17 марта задержали объявленного в розыск мужчину возле резиденции вице-президента страны Камалы Харрис в Вашингтоне
Другие страны
18 марта 2021 г. 05:09
Разыскиваемый мужчина задержан у резиденции вице-президента США

Правоохранительные органы США 17 марта задержали объявленного в розыск мужчину возле резиденции вице-президента страны Камалы Харрис в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC, 31-летний Пол Мюррей, житель города Сан-Антонио (штат Техас), был задержан сотрудниками Секретной службы около здания Военно-морской обсерватории США, которое служит резиденцией для вице-президентов страны. Правоохранительные органы обнаружили винтовку и боеприпасы в автомобиле подозреваемого, который был припаркован в гараже на некотором удалении от места задержания.

Мюррею предъявлены обвинения в ношении оружия, хранении незарегистрированных боеприпасов и магазина большой емкости.

Уточняется, что в настоящее время Харрис в резиденции не проживает, поскольку в здании проводятся ремонтные работы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da axtarışda olan silahlı şəxs vitse-prezidentin iqamətgahı yanında saxlanıldı

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