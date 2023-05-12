О нас

Разъяснений по зерновой сделке потребовали от Еврокомиссии 12 стран ЕС

Разъяснений по зерновой сделке потребовали от Еврокомиссии 12 стран ЕС Двенадцать стран-членов Европейского союза - Австрия, Бельгия, ФРГ, Греция, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Франция, Хорватия и Эстония потребовали от Еврокомиссии (ЕК) срочных разъяснений по зерновой сделке с Украиной.
Другие страны
12 мая 2023 г. 13:00
Разъяснений по зерновой сделке потребовали от Еврокомиссии 12 стран ЕС

Двенадцать стран-членов Европейского союза - Австрия, Бельгия, ФРГ, Греция, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Франция, Хорватия и Эстония потребовали от Еврокомиссии (ЕК) срочных разъяснений по зерновой сделке с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico.

В соответствующем письме они потребовали объяснить почему пяти восточноевропейским государствам позволили отказаться от импорта украинского зерна на свои рынки и попросили осуществлять его транзит на рынки других стран ЕС. На рынки этих 12 государств украинское зерно должно поступать транзитом через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, запретившим ввоз продукции на свою территорию.

Отметим, что 10-11 мая в Стамбуле состоялись переговоры с участием представителей Турции, России, Украины и ООН по продлению зерновой сделки. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что встреча прошла позитивно, стороны движутся в направлении пролонгации договоренностей.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года представителями Турции, России, Украины, и ООН в Стамбуле. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке POLITICO: 12 countries blast Ukraine grain agreement

Экслюзивные новости

Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi