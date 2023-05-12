Разъяснений по зерновой сделке потребовали от Еврокомиссии 12 стран ЕС

Двенадцать стран-членов Европейского союза - Австрия, Бельгия, ФРГ, Греция, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Франция, Хорватия и Эстония потребовали от Еврокомиссии (ЕК) срочных разъяснений по зерновой сделке с Украиной.

Двенадцать стран-членов Европейского союза - Австрия, Бельгия, ФРГ, Греция, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Франция, Хорватия и Эстония потребовали от Еврокомиссии (ЕК) срочных разъяснений по зерновой сделке с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico.

В соответствующем письме они потребовали объяснить почему пяти восточноевропейским государствам позволили отказаться от импорта украинского зерна на свои рынки и попросили осуществлять его транзит на рынки других стран ЕС. На рынки этих 12 государств украинское зерно должно поступать транзитом через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, запретившим ввоз продукции на свою территорию.

Отметим, что 10-11 мая в Стамбуле состоялись переговоры с участием представителей Турции, России, Украины и ООН по продлению зерновой сделки. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что встреча прошла позитивно, стороны движутся в направлении пролонгации договоренностей.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года представителями Турции, России, Украины, и ООН в Стамбуле. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов.