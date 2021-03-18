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Развивающиеся страны потеряли за 11 лет более 108 млрд долларов из-за стихийных бедствий

Развивающиеся страны потеряли за 11 лет более 108 млрд долларов из-за стихийных бедствий Наибольший ущерб причинили засухи, наводнения, ураганы, вредители, болезни и лесные пожары
Другие страны
18 марта 2021 г. 18:06
Развивающиеся страны потеряли за 11 лет более 108 млрд долларов из-за стихийных бедствий

Стихийные бедствия, которые происходили с 2008 по 2018 год, причинили ущерб аграрному сектору развивающихся стран на сумму более 108 млрд долларов США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такая информация содержится в опубликованном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO).

Наиболее пострадавшими регионами за этот период времени оказались Азия (49 млрд долларов США ущерба), Африка (30 млрд долларов США), а также государства Латинской Америки и Карибского бассейна (29 млрд долларов США ). По данным FAO, среднегодовое количество стихийных бедствий сегодня более чем в три раза выше, чем в 1970-1980-е годы. Авторы доклада также отмечают, что стихийные бедствия нанесли особенно сильный урон по доходам мелких ферм и натуральных хозяйств, а также отдельных скотоводов и рыбаков.

"Разрушительные последствия пандемии COVID-19 могут усугубить и без того бедственное положение еще большего количества семей и общин", - отметил генеральный директор FAO Цюй Дунъюй в предисловии к докладу. "Эти последствия носят повсеместный характер и требуют принятия безотлагательных мер для того, чтобы лучше понять их дальнейшую динамику и свести к минимуму возможный ущерб от них с помощью комплексных и инновационных подходов. Принятие таких мер еще никогда не было столь важным и неотложным шагом", - подытожил он.

По мнению авторов доклада, среди всех стихийных бедствий наибольший ущерб сельскому хозяйству причинили засухи, за ними следуют наводнения, ураганы, вредители, болезни и лесные пожары. Более 34% потерь в растениеводстве и животноводстве в наименее развитых государствах и странах с низким и средним уровнем дохода было вызвано засухами, которые обошлись аграрному сектору в этих государствах в 37 млрд долларов США. Ущерб от масштабных лесных пожаров в Сибири летом 2019 года был оценен в 100 млн долларов США.

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