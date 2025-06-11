Развертывание военных в Лос-Анджелесе обойдется США в $134 млн

Ввод войск Национальной гвардии в охваченный протестами Лос-Анджелес обойдется государственной казне США в более чем $130 млн.

Ввод войск Национальной гвардии в охваченный протестами Лос-Анджелес обойдется государственной казне США в более чем $130 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

"Нынешние подсчеты расходов на размещение войск фиксируются в размере $134 млн. Преимущественно это расходы на логистику, проживание и питание", - пояснила спецпомощник главы Пентагона Брин Уллакотт Макдоннелл.

Ранее сегодня сообщалось о том, что в центре Лос-Анджелеса вводится комендантский час в связи с продолжающимися протестами и беспорядками.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Президент США Дональд Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета. Губернатор просит признать незаконным решение об отправке в Лос-Анджелес бойцов Нацгвардии.