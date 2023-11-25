Разведывательный спутник КНДР сделал снимки военных баз на Гавайях

Лидер КНДР Ким Чен Ын изучил сделанные разведывательным спутником снимки, на которых запечатлен американский атомный авианосец "Карл Винсон" в южнокорейском Пусане и военные базы на Гавайях.

Лидер КНДР Ким Чен Ын изучил сделанные разведывательным спутником снимки, на которых запечатлен американский атомный авианосец "Карл Винсон" в южнокорейском Пусане и военные базы на Гавайях.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, Ким Чен Ын в очередной раз посетил космический центр, где ему показали фотографии "важных целевых районов на территории противников", в том числе в Пусане, Пхохане и Ульсане (Южная Корея). Фотографии были сделаны 25 ноября.

"На фотографии, снятой спутником-разведчиком в 10:01:10, был обнаружен и атомный авианосец "Карл Винсон" ВМС США в военном порту, располагающемся в квартале Рёнхо в Пусане", - сообщает агентство.

Спутник также пролетел над Гавайскими островами, где заснял военно-морскую и военно-воздушную базы США.