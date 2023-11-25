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Разведывательный спутник КНДР сделал снимки военных баз на Гавайях

Разведывательный спутник КНДР сделал снимки военных баз на Гавайях Лидер КНДР Ким Чен Ын изучил сделанные разведывательным спутником снимки, на которых запечатлен американский атомный авианосец "Карл Винсон" в южнокорейском Пусане и военные базы на Гавайях.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 09:26
Разведывательный спутник КНДР сделал снимки военных баз на Гавайях

Лидер КНДР Ким Чен Ын изучил сделанные разведывательным спутником снимки, на которых запечатлен американский атомный авианосец "Карл Винсон" в южнокорейском Пусане и военные базы на Гавайях.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, Ким Чен Ын в очередной раз посетил космический центр, где ему показали фотографии "важных целевых районов на территории противников", в том числе в Пусане, Пхохане и Ульсане (Южная Корея). Фотографии были сделаны 25 ноября.

"На фотографии, снятой спутником-разведчиком в 10:01:10, был обнаружен и атомный авианосец "Карл Винсон" ВМС США в военном порту, располагающемся в квартале Рёнхо в Пусане", - сообщает агентство.

Спутник также пролетел над Гавайскими островами, где заснял военно-морскую и военно-воздушную базы США.

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