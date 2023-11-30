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Разведспутник Северной Кореи заснял американские базы в Калифорнии и Японии

Разведспутник Северной Кореи заснял американские базы в Калифорнии и Японии Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с новыми снимками, сделанными с помощью разведывательного спутника "Маллигён-1", на которых запечатлены военные базы США в штате Калифорния, а также на острове Окинава.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 06:41
Разведспутник Северной Кореи заснял американские базы в Калифорнии и Японии

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с новыми снимками, сделанными с помощью разведывательного спутника "Маллигён-1", на которых запечатлены военные базы США в штате Калифорния, а также на острове Окинава.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике представил лидеру КНДР фотографию военно-морской базы Сан-Диего в Калифорнии, сделанную 29 ноября, и снимок авиабазы Кадена на Окинаве - крупнейшего объекта ВВС США за пределами национальной территории. Кроме того, среди показанного материала были кадры Суэцкого канала.

Ранее Ким Чен Ыну также продемонстрировали сделанные со спутника фотографии американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане, Белого дома и Пентагона, снимки военно-морской базы Норфолк, судоверфи Newport News и района аэродрома в штате Вирджиния.

Напомним, что 21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". По данным Пхеньяна, старт прошел успешно. Это была третья попытка страны вывести на орбиту разведывательный аппарат, две предыдущие оказались неудачными.

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