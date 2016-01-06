Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Разведка Южной Кореи ставит под сомнение водородный взрыв в КНДР, считая недостаточно высокой магнитуду землетрясения, вызванного в среду ядерным испытанием, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Северная Корея говорит о водородной бомбе, но измерения (магнитуды) показывают, что возможно это и не так", — передает агентство выводы разведки, оглашенные в тот же день в парламенте Республики Корея.

"Во время третьего испытания (2013 год) мощность взрыва составила 7,9 килотонн, магнитуда землетрясения 4,9, а на этот раз мощность была 6 килотонн, а магнитуда еще меньше — 4,8", — утверждает разведка Южной Кореи.

По её данным, "водородная бомба обладает мощностью несколько сотен тонн, и даже в случае неудачного испытания должна быть в несколько десятков тонн".

По оценках южнокорейских экспертов на основе изучения подземных колебаний, мощность взрыва в КНДР составила, предположительно, шесть килотонн

Северная Корея провела в среду первое испытание водородной бомбы, о существовании которой упоминала и ранее. Распространив заявление по каналам СМИ, правительство этой страны заявило, что пошло на повышение уровня ядерного потенциала для защиты от США и никогда первым его не применит, если не будет нарушен суверенитет КНДР.