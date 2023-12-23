Разведка Южной Кореи перешла на экстренный режим из-за угрозы провокаций КНДР

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея перешла к работе в экстренном режиме в связи с возможными провокациями со стороны КНДР в конце 2023 и начале 2024 года.

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея перешла к работе в экстренном режиме в связи с возможными провокациями со стороны КНДР в конце 2023 и начале 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

"Северная Корея [может попытаться] спровоцировать раскол общественного мнения с помощью распространения ложной информации. Существует вероятность провокаций низкой интенсивности, таких как широкомасштабные кибератаки и вторжение беспилотников", - заявили в НРС.

Ведомство будет вести круглосуточное наблюдение за КНДР и проведет проверки ключевых объектов безопасности.