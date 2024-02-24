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Разведка Украины перехватила радиоэфир ВС РФ, подтверждающий сбитие А-50У

Разведка Украины перехватила радиоэфир ВС РФ, подтверждающий сбитие А-50У Разведывательное ведомство Украины заявило о перехвате переговоров российских военных, подтверждающих сбитие самолета А-50У.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 11:33
Разведка Украины перехватила радиоэфир ВС РФ, подтверждающий сбитие А-50У

Разведывательное ведомство Украины заявило о перехвате переговоров российских военных, подтверждающих сбитие самолета А-50У.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был сбит вблизи Приморско-Ахтарска на Азовском море. Последний взлет А-50У совершил 23 февраля в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять задачи вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград.

Отмечается, что в перехваченном разговоре один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, видел вспышку и слышал взрывы.

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