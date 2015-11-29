Разведка США закончила массово собирать данные о звонках американцев

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Агентство Национальной безопасности США с 29 ноября прекратило программу массового сбора информации о телефонных звонках, сообщает офис главы американской разведки, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Начиная с воскресенья 29 ноября, правительству запрещено в рамках статьи 215 (Патриотического акта) массово собирать метаданные о телефонных звонках лиц, как являющихся, так и не являющихся гражданами США", — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте директора Национальной разведки страны.

Согласно документу, ведомство на данный момент направило запрос на продление программы в специальный суд по программам иностранной электронной слежки в Вашингтоне. "Тем не менее, АНБ запросило ограниченный доступ к метаданным, полученным ранее в рамках статьи 215, до 29 февраля 2016 года, но только для технических специалистов и исключительно с целью удостовериться в том, что новый точечный механизм, разрешенный к использованию в рамках Акта о свободе США, работает так, как было запланировано", — отмечается в заявлении.

Отход от программы массовой слежки не означает полной невозможности спецслужб вести наблюдение за гражданами. В заявлении подчеркивается, что с данного момента АНБ придется при необходимости получать ордера на ведение телефонной слежки за конкретными гражданами, адресами и персональными устройствами. Также агентство обязано ежегодно отчитываться о том, сколько ордеров было получено им для нужд разведки.

Программа массовой слежки АНБ США завершилась 1 июня 2015 года, после истечения срока действия так называемого Патриотического акта, принятого после терактов 2001 года. На следующий день конгресс принял так называемый Акт о свободе США, который дал законодательную возможность продлить программу слежки на 180-дневный период.

О программе массовой слежки стало известно в 2013 году из откровений бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена. Позднее выяснилось, что в рамках программы АНБ получало данные обо всех звонках в США и следило за звонками по всему миру.