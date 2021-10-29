Разведка США считает, что коронавирус не был создан как биологическое оружие

Разведывательное сообщество США не считает, что новый коронавирус был создан в качестве биологического оружия.

Разведывательное сообщество США не считает, что новый коронавирус был создан в качестве биологического оружия.

Как передает Report, об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - говорится в документе. Большинство разведывательных ведомств страны также полагают, что вирус, "вероятно, не был изменен генетически". Вместе с тем два разведывательных ведомства считают, что для таких оценок "недостаточно данных".

Разведка США считает, что новый коронавирус начал распространяться из-за передачи от животного или из-за инцидента в лаборатории.

Сотрудничество со стороны Китая, вероятно, необходимо, чтобы установить происхождение нового коронавируса, считают в Вашингтоне.