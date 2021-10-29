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Разведка США считает, что коронавирус не был создан как биологическое оружие

Разведка США считает, что коронавирус не был создан как биологическое оружие Разведывательное сообщество США не считает, что новый коронавирус был создан в качестве биологического оружия.
Другие страны
29 октября 2021 г. 23:30
Разведка США считает, что коронавирус не был создан как биологическое оружие

Разведывательное сообщество США не считает, что новый коронавирус был создан в качестве биологического оружия.

Как передает Report, об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - говорится в документе. Большинство разведывательных ведомств страны также полагают, что вирус, "вероятно, не был изменен генетически". Вместе с тем два разведывательных ведомства считают, что для таких оценок "недостаточно данных".

Разведка США считает, что новый коронавирус начал распространяться из-за передачи от животного или из-за инцидента в лаборатории.

Сотрудничество со стороны Китая, вероятно, необходимо, чтобы установить происхождение нового коронавируса, считают в Вашингтоне.

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