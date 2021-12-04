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Разведка США: РФ планирует привлечь к новому наступлению на Украину около 175 тысяч военных

Разведка США: РФ планирует привлечь к новому наступлению на Украину около 175 тысяч военных Сотрудники разведки США определили, что Россия планирует возможное вторжение в Украину с нескольких фронтов уже в 2022 году. По предварительным оценкам, к этому привлекут около 175 тысяч военных РФ. Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил
Другие страны
4 декабря 2021 г. 10:34
Разведка США: РФ планирует привлечь к новому наступлению на Украину около 175 тысяч военных

Сотрудники разведки США определили, что Россия планирует возможное вторжение в Украину с нескольких фронтов уже в 2022 году. По предварительным оценкам, к этому привлекут около 175 тысяч военных РФ. Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил информированный представитель Администрации Байдена.

Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

Планируется передвижение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и др. Это подтверждают и данные документа разведки, который есть в распоряжении The Washington Post.

Ранее в Минобороны Украины уточнили, что наступление, вероятно, произойдет в конце января.

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Версия на английском языке Russia planning massive military offensive against Ukraine involving 175,000 troops, US Intelligence says 
Версия на азербайджанском языке ABŞ kəşfiyyatı: "Rusiya 175 min hərbçi ilə Ukraynaya hücuma keçməyi planlaşdırır"

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