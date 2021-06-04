Разведка США не нашла доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО

Разведывательные службы США не нашли доказательств того, что неопознанные летающие объекты (НЛО), которые ранее видели американские военные, имеют внеземное происхождение, специалисты допускают, что в отдельных случаях это могли быть некие разработки Росс

Разведывательные службы США не нашли доказательств того, что неопознанные летающие объекты (НЛО), которые ранее видели американские военные, имеют внеземное происхождение, специалисты допускают, что в отдельных случаях это могли быть некие разработки России или Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия американской газеты The New York Times.

Источники издания из числа официальных лиц ознакомились со сведениями, приведенными в докладе американской разведки, который пока не был опубликован. Его незасекреченная версия, как ожидается, будет представлена Конгрессу США к 25 июня. Как следует из доклада, американские спецслужбы "не обнаружили свидетельств того, что воздушные явления, которые наблюдали пилоты ВМС США в последние годы, являются космическими кораблями пришельцев". Вместе с тем американское разведывательное сообщество по-прежнему по большей части не может объяснить произошедшее.

Как говорится в публикации, "в докладе указано, что подавляющее большинство из 120 инцидентов, имевших место в последние два десятилетия, не связано с военными или какими-либо другими новейшими техническими разработками правительства США". "Данный вывод, по всей видимости, должен исключить возможность того, что пилоты ВМС, сообщавшие о неопознанных летательных аппаратах, могли сталкиваться с программами, которые власти хотели держать в секрете", - отмечает издание.

"В докладе также рассматриваются инциденты за последние два десятилетия, связанные с иностранными военными. Сотрудники разведки полагают, что по крайней мере некоторые воздушные феномены могли быть экспериментальными технологическими разработками стран-соперников, вероятнее всего России или Китая", - подчеркивается в статье. Один из источников отметил, что "среди сотрудников разведки и военных были опасения, что Китай или Россия могли экспериментировать с гиперзвуковыми технологиями". Как говорится в материале, если бы эти гипотезы подтвердились, то они свидетельствовали бы о значительном преимуществе РФ или Китая в сфере данных разработок.

В докладе говорится, что "многие из наблюдавшихся явлений по-прежнему трудно объяснить". Это, в частности, касается резкого ускорения НЛО и смены направления их движения. Исследователи допускают, что в некоторых случаях неопознанные летающие объекты могли являться надувными шарами, применявшимися при проведении исследований.

По словам источников, в итоговой версии доклада будет засекреченный раздел. Однако в нем "не будут приводиться какие-либо свидетельства того, что данные феномены являются космическими кораблями пришельцев", говорится в материале.