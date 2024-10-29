Разведка США: КНР к 2030 году удвоит ядерный арсенал

Китай, как ожидается, удвоит свой ядерный арсенал до 1000 боеголовок в течение следующих пяти лет.

Китай, как ожидается, удвоит свой ядерный арсенал до 1000 боеголовок в течение следующих пяти лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в новом докладе Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США.

Согласно данным РУМО за 2020 год, Китай располагал 200 ядерными боеголовками и удвоит это количество к концу десятилетия.

Американская военная разведка отмечает, что Китай уже имеет 500 боеголовок и будет иметь более 1000 к 2030 году.

"Китай переживает самое быстрое развитие и амбициозную модернизацию своих ядерных сил в истории", - подчеркивается в докладе.

Но при этом отмечается, что по количеству арсенал Китая все еще значительно отстает от американского и российского.