Разведка США: Если война в Украине затянется, Путин может угрожать ядерным оружием

Президент России Владимир Путин может угрожать Западу применением ядерного оружия, если сопротивление Украины российскому вторжению продолжится.

Президент России Владимир Путин может угрожать Западу применением ядерного оружия, если сопротивление Украины российскому вторжению продолжится.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США.

"Длительная оккупация части украинской территории грозит истощить российские войска и сократить их модернизированный арсенал вооружений, в то время как экономические санкции, вероятно, приведут Россию к длительной экономической депрессии и дипломатической изоляции", – сказал директор Управления военной разведки, генерал-лейтенант Скотт Берриэр, передает Bloomberg.

По его словам, сочетание неповиновения Украины и экономических санкций угрожает "способности России производить современные высокоточные боеприпасы".

"Поскольку эта война и ее последствия медленно ослабляют российскую силу, Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свое ядерное средство сдерживания, чтобы продемонстрировать силу своей внутренней и внешней аудитории", - отмечают в отчете.

Агентство Пентагона мрачно оценивает ставки в преддверии разговора между президентом Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином. Несмотря на то, что чиновники США пытаются понять позицию Китая по войне, Байден будет обращаться за помощью к китайскому лидеру, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее прекратить войну.