Разведка США дала прогноз по развитию войны в Украине зимой и весной

Разведка США ожидает замедления боевых действий между Россией и Украиной на несколько месяцев. Обе стороны планируют подготовиться к контрнаступлению после зимы.

Разведка США ожидает замедления боевых действий между Россией и Украиной на несколько месяцев. Обе стороны планируют подготовиться к контрнаступлению после зимы.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Американская разведка считает, что хотя президент России Владимир Путин "более информирован" о трудностях, с которыми сталкиваются российские войска, неясно, имеет ли он "полное представление о том, насколько они трудны".

"Мы уже видим некоторый уменьшенный темп конфликта... и мы ожидаем, что это, вероятно, будет то, что мы увидим в ближайшие месяцы", – сказала директор национальной разведки США Аврил Хейнс на ежегодном форуме национальной обороны в Калифорнии.

Она добавила, что обе армии в течение зимы будут заниматься переоборудованием и поставками для контрнаступления весной, но сказала, что существует "достаточное количество скепсиса по поводу того, будут ли россияне действительно готовы это сделать", добавив, что перспективы для Украины более оптимистичны.

Хейнс сказала, что уничтожение критически важной инфраструктуры Украины со стороны России имело целью частично подорвать волю украинцев к сопротивлению, но добавила, что разведка не видит "никаких доказательств того, что это удалось сейчас".