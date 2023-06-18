Разведка Британии: РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут

ВСУ продолжают наступление на фронте. Тем временем армия РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут.

ВСУ продолжают наступление на фронте. Тем временем армия РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что в последние дни продолжаются тяжелые бои. Наиболее интенсивные сражения сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.

Как указывает разведка, на всех направлениях Украина продолжает вести наступательные операции и добилась незначительных успехов.

"На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонные операции. Обе стороны несут значительные потери, при чем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте", - говорится в сообщении.