О нас
Report Georgia
Аудио новости

Разрушительный тайфун на Филиппинах: 67 жертв, 12 раненых

Разрушительный тайфун на Филиппинах: 67 жертв, 12 раненых По меньшей мере 67 человек погибли, 12 пострадали из-за тайфуна "Вамко" на центральном филиппинском острове Лусон, где расположена столица страны, город Манила.
Другие страны
15 ноября 2020 г. 11:49
Разрушительный тайфун на Филиппинах: 67 жертв, 12 раненых

По меньшей мере 67 человек погибли, 12 пострадали из-за тайфуна "Вамко" на центральном филиппинском острове Лусон, где расположена столица страны, город Манила.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Rappler со ссылкой на заявление Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По его данным, 12 человек считаются пропавшими без вести.

В совете отметили, что из-за тайфуна повреждены более 25 тыс. домов. Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре острова, оценивается на данный момент в более чем 34 млн долларов США.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на Филиппинском архипелаге бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли, шесть пропали без вести.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
14 ноября 2020 г. 18:58
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
14 ноября 2020 г. 14:52
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
14 ноября 2020 г. 14:22
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
МО Турции: Все оккупированные земли должны вернуться Азербайджану, уступки в этом вопросе недопустимы
МО Турции: Все оккупированные земли должны вернуться Азербайджану, уступки в этом вопросе недопустимы
14 ноября 2020 г. 13:36
Возвращены названия еще двух освобожденных от оккупации сел
ФотоВозвращены названия еще двух освобожденных от оккупации сел
13 ноября 2020 г. 18:00
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан
13 ноября 2020 г. 16:34
Милли Меджлис Азербайджана обратился к президенту и народу
Милли Меджлис Азербайджана обратился к президенту и народу
13 ноября 2020 г. 15:20
Спустя 28 лет в Шуше совершен пятничный намаз
Спустя 28 лет в Шуше совершен пятничный намаз
13 ноября 2020 г. 14:10
Милли Меджлис обращается к президенту и народу Азербайджана
Милли Меджлис обращается к президенту и народу Азербайджана
13 ноября 2020 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi