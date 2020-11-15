Разрушительный тайфун на Филиппинах: 67 жертв, 12 раненых

По меньшей мере 67 человек погибли, 12 пострадали из-за тайфуна "Вамко" на центральном филиппинском острове Лусон, где расположена столица страны, город Манила.

По меньшей мере 67 человек погибли, 12 пострадали из-за тайфуна "Вамко" на центральном филиппинском острове Лусон, где расположена столица страны, город Манила.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Rappler со ссылкой на заявление Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По его данным, 12 человек считаются пропавшими без вести.

В совете отметили, что из-за тайфуна повреждены более 25 тыс. домов. Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре острова, оценивается на данный момент в более чем 34 млн долларов США.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на Филиппинском архипелаге бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли, шесть пропали без вести.