О нас
Report Georgia
Аудио новости

Разработчик машин для голосования подал иск против адвоката Трампа

Разработчик машин для голосования подал иск против адвоката Трампа Компания хочет взыскать с Джулиани более $1,3 млрд за ложные заявления
Другие страны
25 января 2021 г. 17:49
Разработчик машин для голосования подал иск против адвоката Трампа

Канадская компания Dominion Voting Systems, занимающаяся программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, подала иск к личному адвокату экс-президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, обвинив его в проведении "вирусной кампании по дезинформации". Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на материалы суда.

По данным газеты, компания хочет взыскать с Джулиани более 1,3 млрд долларов США за ложные заявления о том, что Dominion Voting Systems участвовала в подтасовке результатов выборов президента в ноябре в пользу демократа Джозефа Байдена. Иск основан более чем на 50 заявлениях Джулиани, сделанных в Twitter и в комментариях СМИ.

Согласно заявлению компании, она потратила 565 тыс. долларов США на усиление безопасности из-за угроз, которые начали поступать в адрес сотрудников после утверждений Джулиани.

Джулиани на пресс-конференции 19 ноября в Вашингтоне обвинил Dominion в связях с бывшим венесуэльским лидером Уго Чавесом и нынешним президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро, а также американским финансистом Джорджем Соросом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Утвержден состав Наблюдательного совета SOCAR
Утвержден состав Наблюдательного совета SOCAR
23 января 2021 г. 16:58
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
22 января 2021 г. 15:39
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
22 января 2021 г. 13:20
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
22 января 2021 г. 12:51
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
22 января 2021 г. 12:21
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
22 января 2021 г. 12:06
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
21 января 2021 г. 20:15
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении Достлуг будет успешной и эффективной
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной
21 января 2021 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi