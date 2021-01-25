Разработчик машин для голосования подал иск против адвоката Трампа

Компания хочет взыскать с Джулиани более $1,3 млрд за ложные заявления

Канадская компания Dominion Voting Systems, занимающаяся программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, подала иск к личному адвокату экс-президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, обвинив его в проведении "вирусной кампании по дезинформации". Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на материалы суда.

По данным газеты, компания хочет взыскать с Джулиани более 1,3 млрд долларов США за ложные заявления о том, что Dominion Voting Systems участвовала в подтасовке результатов выборов президента в ноябре в пользу демократа Джозефа Байдена. Иск основан более чем на 50 заявлениях Джулиани, сделанных в Twitter и в комментариях СМИ.

Согласно заявлению компании, она потратила 565 тыс. долларов США на усиление безопасности из-за угроз, которые начали поступать в адрес сотрудников после утверждений Джулиани.

Джулиани на пресс-конференции 19 ноября в Вашингтоне обвинил Dominion в связях с бывшим венесуэльским лидером Уго Чавесом и нынешним президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро, а также американским финансистом Джорджем Соросом.