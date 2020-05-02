​Разработан самый быстрый тест для выявления COVİD-19

Ученые, работающие на вооруженные силы США, разработали новый тест на наличие COVID-19, который, предположительно, может выявить носителя инфекции до того, как он станет заразным для окружающих.

Как передает Report, об этом сообщает Guardian со ссылкой на исследователей.

Как отмечает издание, тест был разработан в рамках проекта Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), который занимался ранним выявлением отравления при использовании биологического или химического оружия. После того, как была объявлена пандемия, проект быстро перепрофилировался.

Координаторы проекта предполагают, что новый тест будет способен выявлять вирус в крови у носителя в течение 24 часов после заражения, до того, как проявятся симптомы и за несколько дней до того, как человек станет заразным. Как отмечается, это примерно на четыре дня раньше, чем тест на наличие вируса, который используется сейчас. Как ожидается, в течение недели управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст экстренное разрешение на применение теста.