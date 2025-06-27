Разногласия в ЕС: провал 18 пакета антироссийских санкций и по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз

Разногласия в ЕС: провал 18 пакета антироссийских санкций и по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз

На завершившемся вчера поздно ночью Европейском совете, по сути саммите с участием всех глав государств и правительств 27 стран ЕС, обсуждались важные вопросы, но никаких больших решений принято не было. И большим разочарованием был провал в утверждении обещанного 18 пакета санкций в отношении России.

Как сообщает европейское бюро Report, уставшие лидеры расходились поздно вечером, многие даже не подойдя ко все еще ожидающим заключительных заявлений журналистам.

Еще до начала встречи было очевидно, что Венгрия и Словакия не намерены отступить от прежде заявленных позиций по санкциям и Украине. Премьер Венгрии Виктор Орбан до начала встречи заявил, что получил "хорошие предложения" от составителей пакета, но должен еще поработать над ними.

Позже стало известно, что Венгрия и Словакия выступили единым фронтом против предложенных мер. В частности, против предложения ЕС о поэтапном отказе от импорта российских энергоносителей.

Между тем, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф с оптимизмом заявил, что в ближайшие пару недель, после отдельных переговоров со Словакией, санкции все же будут утверждены.

Другим разочарованием было блокирование идеи о предоставлении Украине права на начало переговоров о вступлении в ЕС. И тут единственным государством, выступившим против, была Венгрия.

Как известно, 9 июля крайний срок для достижения договоренности с США по торговым пошлинам. Лидеры ЕС согласовали свой подход к предстоящим торговым переговорам с США, которые уполномочена вести президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы готовы к сделке, - заявила она, но предостерегла, - Но мы готовимся к возможности, что удовлетворительное соглашение не будет достигнуто... и мы будем защищать европейские интересы по мере необходимости. Короче говоря, все варианты остаются на столе".

По мнению многих лидеров, наиболее вероятным исходом остается "британский вариант", то есть договоренность о 10%. Об этом, в частности заявили президент Литвы Гинтарис Науседа и нидерландский премьер Схоф.

"ЕС, судя по всему, смиряется с перспективой того, что сохранение 10-процентного базового тарифа — это лучшее, на что он может надеяться", - утверждают эксперты.

Судя по всему, новая идея о создании чего-то вроде альтернативы ВТО, выдвинута для облегчения этих переговоров. Она принадлежит Урсуле фон дер Ляйен и заключается в создании новой торговой организации путем объединения усилий 27 стран ЕС с 12 членами блока CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве). Участники CPTPP (с участием также Великобритании) объединены договоренностью о свободной торговле.

По словам главы Еврокомиссии, новое объединение перестроило бы основанный на правилах глобальный торговый порядок, реформируя или, возможно, даже заменяя ныне в значительной степени недействующую Всемирную торговую организацию.

Такой план "покажет миру, что свободная торговля с большим количеством стран возможна на основе правил", - заявила она на заключительной по итогам Европейского совета пресс-конференции.