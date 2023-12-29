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Разлив Рейна создал ряд проблем в Германии

Разлив Рейна создал ряд проблем в Германии В Германии в результате разлива реки Рейн жизнь в Кёльне, Бонне, Дюссельдорфе была парализована.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 14:04
Разлив Рейна создал ряд проблем в Германии

В Германии в результате разлива реки Рейн жизнь в Кёльне, Бонне, Дюссельдорфе была парализована.

По данным европейского бюро Report, уровень воды в этих городах, расположенных на берегу одной из самых длинных рек в Европе, за последнюю неделю поднялся на 2 метра и достиг отметки в 6,5 метра.

В результате под водой оказались дома, рабочие офисы, торговые объекты, парки. Разлив реки создал проблемы, особенно с движением транспорта.

Паромные рейсы были отложены из-за подтопления портов, движение грузовых судов было ограничено. Движение судов, перевозящих топливо, временно приостановлено, что привело к росту цен на топливо.

Отметим, что последнее такое стихийное бедствие в Германии было зафиксировано в 2021 году. Тогда уровень воды в Рейне превысил 8 метров, в результате чего погибли 135 человек.

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Версия на английском языке ФотоFlooding of Rhine River paralyzes life in Germany
Версия на азербайджанском языке ФотоReyn çayının daşması Almaniyada həyatı iflic edib - VİDEO

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