Разлив Рейна создал ряд проблем в Германии

В Германии в результате разлива реки Рейн жизнь в Кёльне, Бонне, Дюссельдорфе была парализована.

В Германии в результате разлива реки Рейн жизнь в Кёльне, Бонне, Дюссельдорфе была парализована.

По данным европейского бюро Report, уровень воды в этих городах, расположенных на берегу одной из самых длинных рек в Европе, за последнюю неделю поднялся на 2 метра и достиг отметки в 6,5 метра.

В результате под водой оказались дома, рабочие офисы, торговые объекты, парки. Разлив реки создал проблемы, особенно с движением транспорта.

Паромные рейсы были отложены из-за подтопления портов, движение грузовых судов было ограничено. Движение судов, перевозящих топливо, временно приостановлено, что привело к росту цен на топливо.

Отметим, что последнее такое стихийное бедствие в Германии было зафиксировано в 2021 году. Тогда уровень воды в Рейне превысил 8 метров, в результате чего погибли 135 человек.