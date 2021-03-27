Разгон протестов в Мьянме: число жертв увеличилось до 388

В Мьянме в ходе разгона акций протеста против военного переворота и задержания членов легитимного правительства за последние сутки погибли 100 человек

В Мьянме в ходе разгона акций протеста против военного переворота и задержания членов легитимного правительства за последние сутки погибли 100 человек.

Как передает Report со ссылкой на " Анадолу" , об этом сообщили в Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (AAPP).

Так, в ряде крупных городов, в частности в Янгоне, Аунбане, Такете, Баго и Пакхоуку, продолжились акции протеста. Силы безопасности страны применили боевые пули для разгона протестующих. В результате еще 100 человек погибли, множество получили ранения.

Тем самым общее число погибших в акциях протеста со дня военного переворота достигло 388.