Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%

Американская военная компания Raytheon увеличит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на 150% к 2028 году.

Американская военная компания Raytheon увеличит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на 150% к 2028 году.

Как передает Report, об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на пресс-секретаря компании.

"Raytheon увеличит ежемесячное производство перехватчиков GEM-T на 150% в период между настоящим временем и 2028 годом, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос", - пишет издание.

По этим данным, фирма уже выделила почти миллиард долларов на закупку критических материалов у поставщиков и наращивание производства.