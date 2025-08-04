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Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%

Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150% Американская военная компания Raytheon увеличит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на 150% к 2028 году.
Другие страны
4 августа 2025 г. 10:08
Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%

Американская военная компания Raytheon увеличит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на 150% к 2028 году.

Как передает Report, об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на пресс-секретаря компании.

"Raytheon увеличит ежемесячное производство перехватчиков GEM-T на 150% в период между настоящим временем и 2028 годом, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос", - пишет издание.

По этим данным, фирма уже выделила почти миллиард долларов на закупку критических материалов у поставщиков и наращивание производства.

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