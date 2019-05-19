​Район вблизи посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Район рядом с посольством США в "зеленой зоне" Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, по меньшей мере один реактивный снаряд разорвался вблизи американской дипмиссии. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Как отмечает телестанция, согласно предварительной информации, удар был направлен именно против посольства США.

"Зеленая зона" - тщательно охраняемый район иракской столицы. Она появилась на площади в 10 кв. км после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году и официально называлась "международная зона". Однако в СМИ прижилось название "зеленая зона", в том числе потому, что это место считалось едва ли не самым безопасным во всем Ираке, который в те годы погружался в затяжной внутренний конфликт. Силы международной коалиции под руководством США превратили его в неприступную крепость, разместив там свою оккупационную администрацию.