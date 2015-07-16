Рауль Кастро: США нужно снять эмбарго с Кубы

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Накануне формального восстановления дипломатических отношений между Гаваной и Вашингтоном глава госсовета Кубы Рауль Кастро заявил, что его страна должна установить с США новый тип взаимоотношений, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Официальное открытие посольств должно состояться в понедельник после более чем полувекового перерыва: Соединенные Штаты и Куба разорвали дипломатические отношения вскоре после революции 1959 года.

Выступая перед делегатами кубинского Национального собрания, Рауль Кастро заявил, что для возобновления нормальных взаимоотношений между странами необходимо полностью отменить эмбарго, введенное президентом Джоном Кеннеди в 1960 году.

Кубинский лидер отметил усилия, предпринятые в этом направлении президентом США Бараком Обамой, однако подчеркнул, что отмена эмбарго является прерогативой конгресса, где политика Обамы не пользуется популярностью.