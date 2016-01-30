Рауль Кастро прибыл в Париж за два дня до начала официального визита

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро прибыл в Париж за два дня до начала своего официального визита во Францию, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Самолет кубинского лидера приземлился в парижском аэропорту Орли примерно в полдень по местному времени. Кастро запланировал частный визит перед официальной встречей с французским президентом Франсуа Олландом, намеченной на 1 февраля.

Поездка Рауля Кастро станет первым посещением руководителем кубинского государства Франции с 1995 года, когда там побывал Фидель Кастро.

