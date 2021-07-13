Рауль Кастро обсудил с ЦК Компартии Кубы ситуацию в стране

Бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК) Рауль Кастро принял участие в обсуждении обстановки в стране после массовых протестов и беспорядков.

Бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК) Рауль Кастро принял участие в обсуждении обстановки в стране после массовых протестов и беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета Granma.

"Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы провело заседание под председательством первого секретаря ЦК и президента республики товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, на котором присутствовал генерал армии Рауль Кастро Рус. В ходе встречи были проанализированы провокации, организованные контрреволюционными элементами, организованные и финансируемые из США с целями дестабилизации. Члены высшего партийного органа также отметили образцовую реакцию народа на призыв товарища Диас-Канеля защищать революцию на улицах, что позволило подавить подрывные действия", - говорится в тексте.

Напомним, что Рауль Кастро ушел из руководства партии в апреле. Он заявил, что не станет принимать предложений остаться в высших органах партийной организации, но продолжит быть "бойцом революции".