Растет число военных США, пострадавших при иранском ударе - ВИДЕО

Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете", - отметили в военном ведомстве.

По данным пресс-службы, 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. В Германию для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где расквартированы американские военные. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.

Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.