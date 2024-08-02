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Рассмотрение дела гражданина США отложили до 9 сентября

Рассмотрение дела гражданина США отложили до 9 сентября Центральный районный суд Воронежа отложил до 9 сентября заседание по новому уголовному делу в отношении гражданина США Роберта Гилмана.
Другие страны
2 августа 2024 г. 15:16
Рассмотрение дела гражданина США отложили до 9 сентября

Центральный районный суд Воронежа отложил до 9 сентября заседание по новому уголовному делу в отношении гражданина США Роберта Гилмана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Отложили [заседание] на 9 сентября для вызова свидетеля. Сегодня было допрошено четыре свидетеля", - отметили в пресс-службе.

Новое уголовное дело в отношении Гилмана возбуждено по трем эпизодам по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), по одному эпизоду - по ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). 23 апреля оно поступило в Центральный районный суд Воронежа. На 20 мая было назначено первое заседание, но оно не состоялось, так как Гилмана не этапировали в суд.

Воронежский областной суд 30 мая 2023 года приговорил Гилмана к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия в отношении полицейского в Воронеже. Областной суд смягчил приговор, вынесенный Центральным районным судом Воронежа, который 4 октября 2022 года назначил Гилману за это преступление наказание в виде 4,5 года колонии общего режима.

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