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Международный суд не будет расследовать "преступления" США в Афганистане

Расследования по "преступлениям" США в Афганистане не ожидается

Международный суд отказался от проведения расследования возможных преступлений, совершенных в Афганистане боевиками Талибана, афганскими правительственными войсками, а также военнослужащими международной коалиции, включая офицеров США.

Как передает Report со ссылкой на CNN, в суде в Гааге заявили, что такое расследование «не будет служить интересам правосудия».

О мандате на расследование возможных преступлений просила представительница обвинения в суде Фату Бенсуда еще в ноябре 2017 года. Она отмечала, что есть все основания для начала следственных действий.

Отметим, что США и представители террористического движения «Талибан» приняли проект мирного соглашения.  «Талибан» пообещал «сделать все, чтобы в Афганистане не базировались международные террористические группировки». Также указывалось, что стороны уже согласовали процесс вывода американских войск из Афганистана. 

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