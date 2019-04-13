Международный суд не будет расследовать "преступления" США в Афганистане

Международный суд отказался от проведения расследования возможных преступлений, совершенных в Афганистане боевиками Талибана, афганскими правительственными войсками, а также военнослужащими международной коалиции, включая офицеров США.

Как передает Report со ссылкой на CNN, в суде в Гааге заявили, что такое расследование «не будет служить интересам правосудия».

О мандате на расследование возможных преступлений просила представительница обвинения в суде Фату Бенсуда еще в ноябре 2017 года. Она отмечала, что есть все основания для начала следственных действий.

Отметим, что США и представители террористического движения «Талибан» приняли проект мирного соглашения. «Талибан» пообещал «сделать все, чтобы в Афганистане не базировались международные террористические группировки». Также указывалось, что стороны уже согласовали процесс вывода американских войск из Афганистана.