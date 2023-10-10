Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов близко к концу

Президент США Джо Байден дал показания по делу о хранении им секретных документов, что может указывать на то, что спецпрокурор Роберт Хёр близок к завершению расследования.

Президент США Джо Байден дал показания по делу о хранении им секретных документов, что может указывать на то, что спецпрокурор Роберт Хёр близок к завершению расследования.

Как передает Report, такое мнение выразил репортер Чарли Сэвидж в статье для газеты The New York Times.

По сведениям его источников, двухдневный допрос Байдена случайно совпал с обострением ситуации на Ближнем Востоке, так как его даты были назначены еще несколько недель назад. "Этот допрос указывает на то, что Хёр может приближаться к завершению своего расследования", - считает Сэвидж.