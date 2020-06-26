​Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено

© ТАСС — Сергей Хрущев https://report.az/storage/news/161eb39d69b8994c9a35531ceac794f2/f90d86d0-0264-427b-9de4-fe97e061df62_292.jpg

Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева. Власти не планируют предъявлять кому-либо обвинений в связи с произошедшим.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель полицейского управления города.

"Я могу подтвердить, что нам поступил вызов относительно того, что мужчина получил огнестрельное ранение в голову. Мы ответили на него. Сергей был найден мертвым", - сказал он. "Звонок поступил от его супруги. Мы провели тщательное расследование. На данный момент не планируется предъявлять кому-либо обвинения в совершении преступлений. Дело закрыто", - пояснил полицейский.

Представитель полиции отказался уточнить, совершил ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай. "Мы не раскрываем эту информацию исключительно из уважения к семье", - сказал он. Полицейский констатировал, что в штате Род-Айленд законы разрешают жителям хранить огнестрельное оружие дома.

Сергей Хрущев умер 18 июня на 85-м году жизни в Кранстоне. Представитель местного бюро судебно-медицинской экспертизы Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти Хрущева было огнестрельное ранение в голову. По его словам, согласно имеющимся сведениям, "речь не идет о преступлении".