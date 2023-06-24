Расследование обстоятельств гибели батискафа "Титан" возглавит береговая охрана США

Береговая охрана США будет руководить расследованием обстоятельств и причин аварии батискафа "Титан", перевозившего пассажиров к "Титанику".

Береговая охрана США будет руководить расследованием обстоятельств и причин аварии батискафа "Титан", перевозившего пассажиров к "Титанику".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил американский Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

"Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата "Титан" крупной морской аварией и возглавит расследование", - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

В нем отмечается, что береговая охрана "занимается всеми запросами СМИ, связанными с этим расследованием", а NTSB "присоединился к расследованию и внесет свой вклад".

Напомним, что компания OceanGate Expeditions 19 июня потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На борту батискафа находились пять человек - президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, проживавший в Великобритании, и его сын - студент университета Стратклайда в Глазго Сулейман.

Вечером 22 июня были найдены обломки батискафа, береговая охрана США подтвердила гибель экипажа.