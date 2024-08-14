Расследование гибели протестующих в Бангладеш проведут под руководством ООН

Случаи гибели участников антиправительственных протестов в Бангладеш будут расследованы под руководством ООН.

Случаи гибели участников антиправительственных протестов в Бангладеш будут расследованы под руководством ООН.

Как передает Report, об этом сообщил офис главы временного правительства республики Мухаммада Юнуса по итогам его телефонного разговора с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

В ходе разговора верховный комиссар сообщил Юнусу, что группа экспертов его управления вскоре посетит Бангладеш для проведения расследования случаев гибели демонстрантов.

Глава временного правительства заявил, что соблюдение прав человека будет главной задачей его администрации, а защита каждого гражданина - приоритетом.

Отмечается, что Юнус также обратился к Тюрку за содействием в восстановлении страны.