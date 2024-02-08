Расследование дела о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами завершили

Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами.

Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами.

Как передает Report , об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор Меррик Гарленд в письме лидерам юридических комитетов Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

"Сообщаю вам, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил свое расследование, - указывается в обращении. - Я намерен обнародовать как можно больше информации из доклада специального прокурора в соответствии с требованиями закона и политикой министерства". Гарленд отметил, что намерен вскоре представить Конгрессу доклад, приложения к нему и письмо спецпрокурора.