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Расследование дела о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами завершили

Расследование дела о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами завершили Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 04:24
Расследование дела о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами завершили

Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами.

Как передает Report, об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор Меррик Гарленд в письме лидерам юридических комитетов Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

"Сообщаю вам, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил свое расследование, - указывается в обращении. - Я намерен обнародовать как можно больше информации из доклада специального прокурора в соответствии с требованиями закона и политикой министерства". Гарленд отметил, что намерен вскоре представить Конгрессу доклад, приложения к нему и письмо спецпрокурора.

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