Расшифровка «черных ящиков» Boeing начнется 21 марта

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Работы по расшифровке «черных ящиков» разбившегося в Ростове-на-Дону Boeing начнутся 21 марта, передает РИА «Новости».

«Работы начнутся завтра. К ним присоединятся специалисты авиационных властей Объединенных Арабских Эмиратов, специалисты США как страны производства самолета и Франции как производителя двигателей», — заявили в Межгосударственном авиационном комитете.

Сообщается, что МАК пригласил к расследованию представителей всех заинтересованных в сотрудничестве стран.

Ранее сообщалось, что МЧС завершило поисково-спасательные работы в аэропорту Ростова-на-Дону.

Летевший из Дубая в Ростов-на-Дону пассажирский Boeing упал при посадке 19 марта. На борту находились 62 человека, все они погибли.