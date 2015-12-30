Рассекречены документы британского правительства 30-летней давности

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Национальный архив рассекретил очередную партию секретных документов правительства Великобритании 30-летней давности: в них обсуждается запуск кампании против СПИДа, делаются попытки избавиться от лунной пыли и ведется переписка вокруг незадекларированных драгоценностей Маргарет Тэтчер, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как отмечает газета Independent, Тэтчер в 1986 году едва не наложила вето на информационную кампанию против СПИДа из опасений, что молодые люди получат сведения "о вещах, которые они никогда бы не узнали". Недовольство британского премьера привело к тому, что раздел о некоторых видах рискованного секса в пропагандистской брошюре был сокращен до одной строчки.

Ряд СМИ также отмечают, какой неожиданной обузой для британских кабинетов нескольких поколений стал образец лунного грунта, подаренный президентом США Ричардом Никсоном. Уникальный артефакт на Даунинг-стрит 10 сочли "эстетически непривлекательным" и немедленно отправили в турне по провинциальным музеям. После возвращения лунная пыль хранилась в шкафу, а правительство вело длительную и безуспешную переписку с музейными учреждениями, пытаясь убедить их включить подарок в свою постоянную экспозицию.

Весьма нервную реакцию сотрудников британской администрации вызвал и другой подарок: изумрудное ожерелье с бриллиантами, которое Тэтчер, предположительно, преподнес глава ОПЕК и министр нефти ОАЭ Мана Саид аль-Отайба. Как свидетельствует обмен меморандумами, официальные лица всерьез опасались дипломатических проблем в случае публичной огласки. Драгоценности так и не были зарегистрированы в качестве подарка представителя иностранной державы. В декабре 2015 года ожерелье было выставлено на торги Christie"s среди личных вещей Тэтчер и принесло организаторам 158 тысяч фунтов стерлингов.

Тэтчер возглавляла британское правительство с 1979 по 1990 год. В этом году ей исполнилось бы 90 лет.