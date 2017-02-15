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    Опубликована фотография женщины, убившей брата лидера Северной Кореи

    Камера безопасности зафиксировала, как она ждет такси в аэропорту после совершения убийства

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Опубликована фотография женщины, которая подозревается в убийстве в Малайзии Ким Чен Нама - брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, она попала на камеру видеонаблюдения.

    Сообщается, что камера безопасности зафиксировала, как женщина ждет такси в аэропорту после совершения убийства.

    Согласно информации агентства Reuters, подозреваемая в совершении убийства гражданка Мьянмы задержана. Ее имя не разглашается. 

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