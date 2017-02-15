Опубликована фотография женщины, убившей брата лидера Северной Кореи

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Опубликована фотография женщины, которая подозревается в убийстве в Малайзии Ким Чен Нама - брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, она попала на камеру видеонаблюдения.

Сообщается, что камера безопасности зафиксировала, как женщина ждет такси в аэропорту после совершения убийства.

Согласно информации агентства Reuters, подозреваемая в совершении убийства гражданка Мьянмы задержана. Ее имя не разглашается.