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Опубликована видеозапись cмертельного ДТП по вине жены проармянского сенатора Боба Менендеса

Опубликована видеозапись cмертельного ДТП по вине жены проармянского сенатора Боба Менендеса Распространилась видеозапись, на которой жена проармянского сенатора Роберта Менендеса Надин Арсланян насмерть сбила пешехода.
Другие страны
5 октября 2023 г. 12:53
Опубликована видеозапись cмертельного ДТП по вине жены проармянского сенатора Боба Менендеса

Распространилась видеозапись, на которой жена проармянского сенатора Роберта Менендеса Надин Арсланян насмерть сбила пешехода. При этом никакого наказания за это убийство она не понесла.

Как передает Report, ДТП со смертельным исходом произошло в декабре 2018 года в городе Богота в штате Нью-Джерси, однако не привлекло внимания СМИ и не повлекло за собой никаких последствий для виновной.

За рулем автомобиля находилась тогда еще будущая жена сенатора Роберта Менендеса Надин Арсланян. Позже она рассказала полицейским, что не заметила мужчину, вышедшего перед ней на дорогу, чтобы пересечь оживленную магистраль. В результате ДТП погиб 49-летний Ричард Кооп. По словам медицинского эксперта округа Берген, его тело было выброшено на обочину дороги и сильно изуродовано.

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Версия на английском языке Video footage of fatal accident caused by wife of pro-Armenian senator Bob Menendez

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