Распространены видеокадры аварии Falcon 9 - ВИДЕО

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Вероятной причиной аварии ракеты SpaceX Falcon 9 является оледенение нижней ступени ракеты.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил руководитель компании SpaceX Элон Маск.

В воскресенье ракета приземлилась на платформу в Тихом океане, однако один из захватов посадочной опоры не сработал, и аппарат упал и взорвался. По словам Маска, нижний степень оледенел из-за конденсации, вызванной густым туманом во время старта.

В то же время главную задачу Falcon 9 выполнил. Он вывел на орбиту спутник НАСА для наблюдений за мировым океаном. Ожидается, что с его помощью можно будет точнее прогнозировать стихийные бедствия, отслеживать миграцию животных и изменения климата.