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    Распространены видеокадры аварии Falcon 9 - ВИДЕО

    Оледенения нижней ступени ракеты — вероятная причина ее аварии

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Вероятной причиной аварии ракеты SpaceX Falcon 9 является оледенение нижней ступени ракеты.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил руководитель компании SpaceX Элон Маск.

    В воскресенье ракета приземлилась на платформу в Тихом океане, однако один из захватов посадочной опоры не сработал, и аппарат упал и взорвался. По словам Маска, нижний степень оледенел из-за конденсации, вызванной густым туманом во время старта.

    В то же время главную задачу Falcon 9 выполнил. Он вывел на орбиту спутник НАСА для наблюдений за мировым океаном. Ожидается, что с его помощью можно будет точнее прогнозировать стихийные бедствия, отслеживать миграцию животных и изменения климата.

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