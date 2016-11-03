 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Опубликована информация о месторасположении лидера ИГИЛ

    Его нигде не было видно на протяжении 8 месяцев

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Установлено, что лидер террористической группировки ИГИЛ Абубекир Аль-Багдади находится в иракском регионе Телафер или Бадж. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил командующий "Золотых сил", участвующих в операциях по освобождению Мосула, генерал-майор Фазиль Бервари. 

    По его словам, Аль-Багдади руководит террористами в районе Телафер или Бадж.  Его нигде не было видно на протяжении 8 месяцев.

    Напомним, что до этого появилась информация о нахождении Аль-Багдади в Мосуле. После вчерашнего обращения распространилась информация о местонахождении главы ИГИЛ. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi