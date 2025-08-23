Раскрыты новые подробности о взрыве газопроводов "Северный поток"

Газопроводы "Северный поток" 1 и 2 были подорваны как минимум четырьмя взрывными устройствами с таймерами, которые, по версии немецких следователей, доставили в Балтийское море на паруснике "Андромеда".

Как передает Report , это следует из документов расследования, с которыми ознакомилась шведская SVT.

Недавно на итальянском курорте был задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в причастности к взрывам. По данным немецкой стороны, он является гражданином Украины и владеет украинским и русским языками.

Согласно документам, на борту "Андромеды" находилась команда из шести человек, среди которых четверо водолазов. Ночью они установили на глубине 70–80 метров как минимум четыре заряда весом по 14–27 кг каждый. Для подрыва использовались мощные взрывчатые вещества — октоген и гексоген.

Задержанный подозреваемый, согласно материалам, имел координирующую и планирующую роль. Парусник был арендован на немецком острове Рюген в начале сентября 2022 года и возвращен лишь несколько недель спустя. Свидетели также сообщали, что судно заходило в порт Сандхамн в Швеции для дозаправки.

Изначально взрывы расследовали несколько стран, в том числе Швеция, которая привлекала подводных роботов для сбора доказательств. Однако в феврале 2024 года шведская прокуратура закрыла собственное производство и передала материалы Германии.