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Раскрыты доходы Байдена и Харрис

Раскрыты доходы Байдена и Харрис Президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали за 2020 год примерно 600 тысяч долларов, тогда как вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф - почти в 3 раза больше
Другие страны
18 мая 2021 г. 02:23
Раскрыты доходы Байдена и Харрис
Камала Харрис и Джо Байден

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали за 2020 год примерно 600 тысяч долларов, тогда как вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф - почти в 3 раза больше.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые обнародовал Белый дом.

В США наступил крайний срок для подачи федеральных налоговых деклараций. Он был продлен на месяц из-за эпидемии коронавируса.

Согласно декларациям, президент с супругой заработали 607 336 доллара, заплатив 157 414 доллара федерального подоходного налога с эффективной ставкой налогообложения в 25,9 процента. Они также потратили 30 704 доллара на благотворительность, в том числе выписали чек на 10 тысяч долларов фонду имени сына Байдена Бо, который скончался в 2015 году.

Кроме федерального налога, президент и первая леди заплатили почти 29 тысяч долларов налогов штату Делавэр и 443 доллара штату Виргиния.

Харрис и ее муж заработали 1 695 225 доллара и заплатили 621 893 доллара федерального подоходного налога по эффективной ставке в 36,7%. К тому же они заплатили 125 тысяч долларов подоходного налога Калифорнии и 57 тысяч долларов - округу Колумбия, а также пожертвовали 27 тысяч долларов на благотворительность.

Байден на протяжении большей части 2020 года был бывшим вице-президентом и кандидатом в президенты, тогда как Харрис до избрания вице-президентом работала сенатором.

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