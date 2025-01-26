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Раскрыты детали возможных переговоров между президентами США и России

Раскрыты детали возможных переговоров между президентами США и России Американский президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин отмечали, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор.
Другие страны
26 января 2025 г. 18:36
Раскрыты детали возможных переговоров между президентами США и России

Американский президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин отмечали, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор.

Как передает Report, детали возможных переговоров между Трампом и Путиным раскрывает ABC News.

Отмечается, что дипломатические шаги Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта создают как возможности, так и проблемы: "Идея встречи или телефонного разговора между Трампом и Путиным может стать важным первым шагом к переговорам. Однако это также может создать риск невыгодных уступок. Стратегия президента США по влиянию на мировые цены на нефть может усилить экономическое давление на Россию, поскольку доходы от нефти и газа играют ключевую роль в российском бюджете".

Предполагается, что главы государств также могут обсудить возобновление переговоров по контролю над ядерным оружием.

Издание отмечает, что возможные переговоры выглядят конструктивными, но не решают ключевые проблемы: "Следует также учитывать, что Россия часто использовала такие переговоры для затягивания времени и ослабления западного давления. Учитывая экономическое и политическое влияние на Россию, включение Китая в переговорный процесс может стать важным фактором.

Основная проблема заключается в том, будет ли Украина полноценно участвовать в переговорах и как будут учитываться ее интересы. Переговоры без участия украинских представителей рискуют превратиться в попытку "заморозить" конфликт на условиях, выгодных Кремлю, но неприемлемых для Киева. Неясно, как Трамп планирует привлечь Украину к переговорам и предполагает ли он ее полное включение в этот процесс".

Напомним, что российско-украинская война началась 24 февраля 2022 года. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что будет стремиться к скорейшему завершению войны. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что сделает все возможное, чтобы прекратить войну в 2025 году.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında mümkün müzakirənin detalları açıqlanıb

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