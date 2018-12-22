Раскрыты детали разговора Трампа и Эрдогана

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает цели поддержки американскими властями группировок PKK/YPG-PYD.
Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом сообщает The Washington Post.
Эрдоган подчеркнул, что, по словам самого Трампа, террористическая организация "Исламское государство" была повержена. Он также задал вопрос о том, зачем в регионе продолжают находиться около двух тысяч американских военных.
"Знаешь что? Забирай. Я ухожу", - сказал Трамп.
Отмечается, что детали разговора подтвердили несколько сотрудников администрации США.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии.
Tural AsadiАвтор новости