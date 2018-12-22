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    Раскрыты детали разговора Трампа и Эрдогана

    Турецкий лидер заявил, что не понимает цели поддержки американскими властями группировок PKK/YPG-PYD
    © RT

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает цели поддержки американскими властями группировок PKK/YPG-PYD.

    Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом сообщает The Washington Post.

    Эрдоган подчеркнул, что, по словам самого Трампа, террористическая организация "Исламское государство" была повержена. Он также задал вопрос о том, зачем в регионе продолжают находиться около двух тысяч американских военных.

    "Знаешь что? Забирай. Я ухожу", - сказал Трамп.

    Отмечается, что детали разговора подтвердили несколько сотрудников администрации США.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии.

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