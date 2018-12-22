Раскрыты детали разговора Трампа и Эрдогана

© RT https://report.az/storage/news/cd930cff32dab8b1f5c7c1706c59f58e/061ecc6e-e0f5-4f85-a315-272edcd230a0_292.jpg

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает цели поддержки американскими властями группировок PKK/YPG-PYD.

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом сообщает The Washington Post.

Эрдоган подчеркнул, что, по словам самого Трампа, террористическая организация "Исламское государство" была повержена. Он также задал вопрос о том, зачем в регионе продолжают находиться около двух тысяч американских военных.

"Знаешь что? Забирай. Я ухожу", - сказал Трамп.

Отмечается, что детали разговора подтвердили несколько сотрудников администрации США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии.