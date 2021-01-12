Ученые выяснили, почему жители итальянского острова невосприимчивы к COVID-19

Остров Джильо находится у побережья Тосканы. Это одно из немногих мест в Италии, где до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи заболевания COVID-19 среди местного населений, все случаи — только у приезжих туристов. При этом эти туристы тесно контактировали с местными, что, однако, не привело к распространению заболевания.

Маленький остров — это замкнутая среда, а плотность населения в его поселках чуть ли не самая высокая в стране. Весной 2020 года на острове не было предписания соблюдать социальную дистанцию или какие-либо карантинные меры. Таким образом, смешение приезжих с местным населением должно было привести к массовому заражению, но этого не произошло.

Ученые под руководством Антонио Боньянни (Antonio Bognanni) из Миланского университета с 29 апреля по 3 мая 2020 года провели обширное серологическое исследование, чтобы понять причину устойчивости островитян к корнавирусу. Авторы стремились обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи, если таковые имеются. В экспресс-тестировании приняли участие все взрослые жители трех главных населенных пунктов острова.

Исследователи использовали экспресс-тест на антитела IgM и IgG, а также ПЦР-тесты слюны. Авторы проверили 634 человека, проживающих на острове и 89 приезжих.

Антитела IgM обнаружили только у одного жителя,который прибыл на Джильо в конце весны и переносил заболевание бессимптомно. Чтобы подтвердить положительный результат, ученые трижды повторили тест. Еще у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, нашли антитела IgG. Среди образцов слюны не было ни одного положительного результата.