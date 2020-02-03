Раскрыты подробности теракта на юге Лондона

Пояс смертника на преступнике, совершившем теракт на юге Лондона, был фальшивым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном столичной полицией.

"Было обнаружено устройство, примотанное к телу подозреваемого, на место были вызваны специалисты. Было быстро установлено, что это был муляж", - говорится в коммюнике Скотленд-Ярда. "Инцидент был быстро признан как связанный с терроризмом, и мы полагаем, что он связан с исламизмом", - отмечается в сообщении.

Террорист днем напал с ножом на прохожих на оживленной улицы района Стретем. Прежде чем его застрелили, преступник успел ранить двоих человек. Жизнь пострадавшего мужчины находится под угрозой, ранения женщины менее серьезные - ее жизни ничего не угрожает. Еще один человек был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов полиции.