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Раскрыты подробности теракта на юге Лондона

Раскрыты подробности теракта на юге Лондона

Пояс смертника на преступнике, совершившем теракт на юге Лондона, был фальшивым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном столичной полицией.

"Было обнаружено устройство, примотанное к телу подозреваемого, на место были вызваны специалисты. Было быстро установлено, что это был муляж", - говорится в коммюнике Скотленд-Ярда. "Инцидент был быстро признан как связанный с терроризмом, и мы полагаем, что он связан с исламизмом", - отмечается в сообщении.

Террорист днем напал с ножом на прохожих на оживленной улицы района Стретем. Прежде чем его застрелили, преступник успел ранить двоих человек. Жизнь пострадавшего мужчины находится под угрозой, ранения женщины менее серьезные - ее жизни ничего не угрожает. Еще один человек был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов полиции.

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