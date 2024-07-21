Раскол политических элит Франции: Левые выступают за выход страны из НАТО

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступает за планомерный и организованный выход республики из НАТО.

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступает за планомерный и организованный выход республики из НАТО.

Как передает Report , об этом политик заявил в интервью испанской газете El País.

По его словам, альянс "влечет логику войны".

"Я выбираю логику разоружения и умиротворения. Если бы я был в Елисейском дворце, я бы, конечно, планомерно и организованно вышел из единого военного командования, из НАТО. Особенно в военное время, чтобы не ввязываться в эту историю", - сказал Меланшон.

Он добавил, что при этом меры, принятые ЕС для помощи Украине, вероятно, получили бы одобрение и Франция не перестала бы помогать этой стране.