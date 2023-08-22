Расходы Великобритании на содержание нелегалов могут достичь 8 млрд долларов через пять лет

Ежегодные расходы Великобритании на содержание нелегальных мигрантов, обращающихся за предоставлением убежища, могут превысить 6,38 млрд фунт стерлингов (более 8,16 млрд долларов США) через пять лет из-за роста числа нелегалов и недоработок в законодатель

Ежегодные расходы Великобритании на содержание нелегальных мигрантов, обращающихся за предоставлением убежища, могут превысить 6,38 млрд фунт стерлингов (более 8,16 млрд долларов США) через пять лет из-за роста числа нелегалов и недоработок в законодательстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе британского Института исследований государственной политики (Institute for Public Policy Research, IPPR).

Согласно IPPR, к 2028 году число таких мигрантов может достичь 200 тыс. В прошлом году их число составило 45,7 тыс.

Дополнительные трудности могут возникнуть в связи с реализацией нового билля о нелегальной миграции, который был одобрен обеими палатами британского парламента, говорится в документе. Эта законодательная мера позволит властям высылать из страны лиц, въехавших нелегально и подавших прошение об убежище. Однако, по мнению заместителя директора IPPR Марли Морриса, билль предоставляет правительству недостаточно средств для проведения миграционной политики.